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Крупный банк аккредитовал три строящихся ЖК в Новосибирске

Фото Крупный банк аккредитовал три строящихся ЖК в Новосибирске
Фото Крупный банк аккредитовал три строящихся ЖК в Новосибирске

Фото: novostroy.su

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Новосибирской области. В январе-феврале 2023 года банк аккредитовал три строящихся в сибирской столице жилых комплекса: «Мандарин» от Группы компаний Дом Солнца, «Рафинад» от Группы компаний «Стрижи» и «Пригородный простор 2.0» от Группы компаний ПромГражданСтрой.

Аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка, в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка, так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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