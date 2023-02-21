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Крупный банк принял более 20% новых сотрудников по реферальной программе

Фото Крупный банк принял более 20% новых сотрудников по реферальной программе
Фото Крупный банк принял более 20% новых сотрудников по реферальной программе

Фото: pixabay.com

В 2022 году Сбер принял более 20% новых сотрудников в рамках Реферальной программы – рекомендаций для рекрутмента от сотрудников банка.

Реферальная программа, практикуется компанией уже более 5 лет. Как правило, банк получает рекомендации наиболее подходящих по профилю должности кандидатов, поскольку их дают сотрудники, которые разделяют ценности, знают корпоративную культуру, преимущества работы в Сбере, понимают структуру и цели компании и могут сами выбирать коллег, с которыми комфортно работать. Кандидаты, которые пришли в команду по рекомендации сотрудников более лояльны к компании и к вакансии. Рефералы лучше и быстрее адаптируются в новой роли и, как правило, дольше работают в компании.

В рамках реферальной программы сотрудник может получить фиксированное вознаграждение за успешные рекомендации. Бонус выплачивается после того, как кандидат успешно отработал 3 месяца и продолжил свою карьеру в компании. Размер вознаграждения зависит от территории, где открыта вакансия, уровня должности и профессионального направления.

Анна Овчинникова, управляющий директор, начальник управления привлечения и развития талантов банка:

«Рефералы быстрее адаптируются в компании и остаются работать дольше, чем нанятые через рекрутинговые сайты или агентства в среднем. Это хороший показатель для такой крупной компании как наш банк. Кроме того, реферальная программа позволяет сотрудникам участвовать в формировании команды и находить на рынке эффективных и замотивированных коллег».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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