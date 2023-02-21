Новые туристические объекты, услуги и маршруты появятся в 2023 году в Новосибирской области благодаря нацпроекту

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В 2023 году увеличено финансирование утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие туризма в Новосибирской области» – средства помогут районам области благоустроить и реконструировать объекты туризма, развить инфраструктуру, приобрести туристское и гостиничное оборудование, обустроить турмаршруты и реализацию проектов цифрового туризма.

Ещё в прошлом году была разработана госпрограмма по развитию туризма в Новосибирской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Тогда впервые сфера туризма получила поддержку из регионального бюджета в виде муниципальных субсидий и грантов предпринимателям на развитие туризма. На реализацию госпрограммы выделили 104,7 млн рублей. В 2023 году объём средств увеличили до 139,3 млн руб.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что в 2022 году было поддержано 22 предпринимательские инициативы на сумму 60 млн рублей:

«Благодаря государственной поддержке уже появился детский игровой комплекс на территории центра отдыха "Бухта Лазурная" в Барабинском районе. В Искитимском районе установлены скандинавские домики и обустроена прилегающая территория. В Венгеровском районе проведена реконструкция здания гостиницы. На территории Маслянинского района созданы водные туристические маршруты и приобретено туристическое оборудование для пунктов проката. В гостинице "Приморье" отремонтированы и обустроены номера, на территории эко-парка "Чкаловские дачи" появился веревочный парк для детей. В Бердске модернизирована инфраструктура гостиничного комплекса "Борвиха" и другие».

Четырём муниципальным образованиям в прошлом году выделили субсидии на сумму 20 млн рублей на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры досуга и отдыха в районах области. Поддержку получили Черепановский, Карасукский, Чановский и Маслянинский районы. За счёт господдержки в Черепановском районе на границе с Алтайским краем появилась въездная стела «Новосибирская область». В Карасукском районе провели работы в природном комплексе «Савка». В Маслянинском районе создали сквер с памятником основателю золотодобычи графу Егору Францевичу Канкрину. Ведутся проектные работы по благоустройству набережной у озера Карачи в Чановском районе.

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