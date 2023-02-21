Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО

Фото: Kremlin.ru
В ходе послания Федеральному собранию президент России объявил минуту молчания.
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих в ходе послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.
Собравшиеся в зале встали, чтобы почтить память павших солдат.
«Мы все понимаем, как невыносимо тяжело женам, сыновьям, родителям павших воинов», — высказался глава государства.
Также в ходе послания Путин заявил, что в России будет создан специальный государственный фонд для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. По словам президента, за каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.
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