Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО

Фото: Kremlin.ru

В ходе послания Федеральному собранию президент России объявил минуту молчания.

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих в ходе послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля.

Собравшиеся в зале встали, чтобы почтить память павших солдат.

«Мы все понимаем, как невыносимо тяжело женам, сыновьям, родителям павших воинов», — высказался глава государства.

Также в ходе послания Путин заявил, что в России будет создан специальный государственный фонд для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. По словам президента, за каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.