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общество

Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО

Фото Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО
Фото Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО

Фото: Kremlin.ru

Президент России объявил о планах введения новых мер соцподдержки семей военнослужащих.

В России будет создан специальный государственный фонд для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Об этом при обращении к Федеральному собранию 21 февраля объявил президент Владимир Путин.

«Создание специального фонда помощи семьям бойцов и ветеранам не снимает ответственности с других органов власти», — уточнил он.

По словам Путина, за каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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