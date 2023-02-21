Путин предложил создать государственный фонд помощи семьям погибших в СВО

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Президент России объявил о планах введения новых мер соцподдержки семей военнослужащих.

В России будет создан специальный государственный фонд для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Об этом при обращении к Федеральному собранию 21 февраля объявил президент Владимир Путин.

«Создание специального фонда помощи семьям бойцов и ветеранам не снимает ответственности с других органов власти», — уточнил он.

По словам Путина, за каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.