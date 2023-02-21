С 6 марта на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла в Новосибирской области назначаются дополнительные остановки пригородных поездов

Фото: Густаво Зырянов

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 6 марта назначается дополнительные остановки на остановочной платформе Рямок и станции Кожурла для пригородных поездов №7141 Новосибирск – Татарская и №7142 Татарская – Новосибирск.

В связи с этим изменится расписание 4 пригородных поездов на 1-2 минуты:

– №7141 Новосибирск – Татарская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 13:25 (по расписанию), отправление с остановочной платформы Рямок в 15:17, отправление со станции Кожурла в 17:08, отправление со станции Барабинск в 17:38 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Татарская в 19:51 (по расписанию);

– №7142 Татарская – Новосибирск, отправление со станции Татарская в 8:22 (на 2 минуты позже), отправление со станции Барабинск в 10:31 (на 2 минуты раньше), отправление со станции Кожурла в 11:01, отправление с остановочной платформы Рямок в 12:47, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:38 (по расписанию);

– №6310 Каргат – Новосибирск, отправление со станции Каргат в 14:58 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:53 (на 1 минуту позже);

– №7134 Барабинск – Новосибирск, отправление со станции Барабинск в 17:38 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 22:22 (по расписанию).

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании «Экспресс-пригород», по телефонам: 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.