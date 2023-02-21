Спецоперация на Украине, поддержка семей участников СВО, реформа высшего образования - главное из послания Владимира Путина

Густаво Зырянов, сиб. фм, kremlin.ru mil.ru, pixabai.com, gazprom.ru, днронлайн.рф

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с очередным посланием Федеральному собранию.

Он отметил, что мы живем в сложное, рубежное для нашей страны время, в период необратимых перемен и важнейших исторических событий, которые определят будущее нашей страны. Подчеркнул единство и сплоченность российского народа, единодушно поддержавшего спецоперацию ВС РФ на Украине, и готового сделать все возможное для Победы.

Традиционно президент обозначил грядущие изменения в различных сферах жизни, которые ждут россиян в ближайшее время.

Спецоперация на Украине

Спецоперация на Украине стала основной темой послания российского президента. Владимир Путин подчеркнул, что это Запад развязал войну, а Россия просто использует силу, чтобы себя защитить. Спецоперация стала нашим ответом на многолетнюю агрессию со стороны США и ЕС.

И наша задача защитить свою землю, защитить Донбасс, от угрозы киевского режима. Президент отметил, что Россия не воюет с украинским народом, который обманом оказался в рабстве у западных элит. Она противостоит коллективному Западу, который хочет оторвать ее исторические территории.

Запад не скрывает свое намерение нанести стратегическое поражение России и покончить с ней раз и навсегда. Он хочет сделать конфликт глобальным. И Россия будет соответственно реагировать на эти намерения. По словам президента, никому не удастся победить Россию на поле боя, когда речь идет о существовании нашей страны.

О поддержке участников СВО и членов их семей

Президент отметил, что поддержка участников спецоперации и их семей является сегодня приоритетной для государства. И предложил создать Фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. В компетенции фонда будет находиться самый широкий круг вопросов: от оказания психологической и медицинской помощи; организации реабилитации и санаторно-курортного лечения, до образования, повышения квалификации, трудоустройства или открытия своего дела. Президент подчеркнул, что эта работа должна быть сугубо адресной. За каждой такой семьей должен быть закреплен персональный соцработник, который будет оказывать ей конкретную помощь.

Также все участники СВО получат право на 14-дневный отпуск раз в полгода без учета времени проезда.

Что будет с предателями

Владимир Путин заявил, что граждане России, ставшие предателями, террористами и совершавшие преступления против мирных жителей, понесут заслуженное наказание. Однако Россия «не будет заниматься охотой на ведьм и сводить счеты с теми, кто отступился от Родины». Президент отметил, что российский народ уже дал им свою единодушную моральную оценку, и это главное.

Развитие регионов Донбасса

По словам Президента Россия будет наращивать инвестиции в свои новые регионы, восстанавливать порты, дороги, предприятия. Возрождать школы, учреждения культуры и искусства. Президент пообещал сделать все возможное чтобы в новые российские регионы вернулись мир и благополучие. Что касается социальной поддержки жителей ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области, то на этих территориях будут действовать все тех же меры государственной помощи, что и на остальной части России. А семьи с детьми, рожденными, начиная с 2007 года, также будут иметь право на материнский капитал.

Модернизация армии

Президент отметил, что уровень оснащения ядерных сил ВС РФ современным вооружением составляет сегодня 90%. Таким же должен быть уровень оснащения всех остальных родов войск. Чтобы простимулировать развитие отечественного ВПК для выполнения этой задачи Президент предложил Правительству разработать механизм строительства льготного арендного жилья для работников военно-промышленного комплекса. При этом часть стоимости аренды будет погашаться за счет государства.

Отличившиеся в ходе СВО офицеры и сержанты будут в приоритетном порядке выдвигаться на командные должности и направляться на обучение в высшие командные учебные заведения минобороны РФ.

Программа газификации будет продолжена

Начиная с этого года в программу газификации будут включены социальные учреждения, школы, больницы, детские сады. При этом для жителей регионов программа будет действовать на постоянной основе, и они в любой момент могут подключить свой дом к газоснабжению.

Поддержка бизнеса

Владимир Путин призвал российский бизнес занять ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, подчеркнув, что в этом году ожидается рост внутреннего спроса. Также он поручил Правительству РФ расширить налоговые льготы для компаний, приобретающих высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение отечественного производства.

Экономика

Владимир Путин заявил, что российская экономика успешно выдержала санкционное давление Запада. Курс рубля укрепляется по отношению к евро и доллару. Российские банки работают стабильно и имеют хороший запас прочности. Россия не нуждается в иностранных займах.

В этом году уровень инфляции, по прогнозам приблизится, к нормативному показателю в 4%. Доля рубля в международных расчетах выросла вдвое и составила треть от общей суммы сделок. Президент уверен, что доллар и дальше будет утрачивать свои позиции на мировом рынке.

Рынок труда стабилизировался и стал более комфортным. Уровень безработицы в стране составляет 3,7%, что ниже чем в допандемийный период. Многие отрасли уже в прошлом году показали рекордный рост производства. А сельхозпроизводители добились небывалых урожаев, что позволило России увеличить экспорт зерна до 55-60 мнл. тонн в год.

Президент РФ отметил, что Россия и дальше будет выстраивать перспективные внешнеторговые связи и новые логистические маршруты. Будет развивать Северный морской путь, БАМ, «Трансиб» и транспортный коридор «Север-Юг» для связи с Индией, Китаем и Пакистаном.

Социальная политика и поддержка семей с детьми

РФ продолжит реализацию масштабных программ, цель которых — повысить благосостояние российских семей. Необходимо более активно использовать налоговые послабления для семей с детьми; увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а вычет за лечение — до 150 тыс. рублей. Все налоговые вычеты будут предоставляться более оперативно.

С 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован еще на 10% и составит 19 242 рубля.

Реформа образования

Путин призвал внедрить в высшей школе синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий. Вузы вернутся к советской системе образования со сроком обучения от 4 до 6 лет. А аспирантура должна заняться подготовкой квалифицированных преподавательских кадров для высшей школы. При этом переход должен быть плавным и постепенным, а главное комфортным для студентов, которые получают высшее образование по сегодняшней системе.

Также российской системе образования за ближайшие 5 лет нужно подготовить 1 млн. специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных областей.

Напомнил Президент и о необходимости повышения значимости и престижа учительского труда в обществе.