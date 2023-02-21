В Новосибирске будут судить парня, избившего подростка в электричке

Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО
В Новосибирске мужчина бил подростка по голове в тамбуре электрички.
В Новосибирске пойдет под суд рецидивист, избивший подростка в электропоезде в районе станции Барабинск. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления на транспорте МВД РФ по СФО.
Инцидент произошел в декабре прошлого года. 19-летний парень из Татарского района, уже имевший уголовное прошлое, и 17-летний подросток из Чановского района сели в электропоезд на станции Барабинск. Однако в ходе поездки они что-то не поделили. Вспыхнула ссора, и молодые люди отправились выяснять отношения в тамбур. При этом старший из них ударил младшего по голове, а затем вернулся в вагон, забрал его мобильный телефон и уже им снова ударил подростка по голове несколько раз.
Буйного пассажира сняли с поезда на ближайшей станции сотрудники линейного пункта полиции задержали и доставили в дежурную часть. Расследование уже завершено. Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений передано в суд. Теперь драчуну грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, тюремная жизнь, видимо, его совершенно не пугает. Виновник дебоша уже имел «ходку» за кражу.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают