В Новосибирске будут судить парня, избившего подростка в электричке

Пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СФО

В Новосибирске мужчина бил подростка по голове в тамбуре электрички.

В Новосибирске пойдет под суд рецидивист, избивший подростка в электропоезде в районе станции Барабинск. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. 19-летний парень из Татарского района, уже имевший уголовное прошлое, и 17-летний подросток из Чановского района сели в электропоезд на станции Барабинск. Однако в ходе поездки они что-то не поделили. Вспыхнула ссора, и молодые люди отправились выяснять отношения в тамбур. При этом старший из них ударил младшего по голове, а затем вернулся в вагон, забрал его мобильный телефон и уже им снова ударил подростка по голове несколько раз.

Буйного пассажира сняли с поезда на ближайшей станции сотрудники линейного пункта полиции задержали и доставили в дежурную часть. Расследование уже завершено. Уголовное дело по факту причинения телесных повреждений передано в суд. Теперь драчуну грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, тюремная жизнь, видимо, его совершенно не пугает. Виновник дебоша уже имел «ходку» за кражу.