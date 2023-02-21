В Новосибирске около 3000 школьников получат сертификаты на путешествия по региону

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В Новосибирской области ученики 5-9 классов получат сертификаты на 8000 рублей на путешествия.

В Новосибирской области заявили, что в 2023 году будет выдано около 3000 социальных сертификатов учащимся 5-9 классов, которые они смогут обменять у туроператоров на путешествие по региону. Об этом сообщает официальный сайт Правительства области.

По словам главы Минэкономразвития Новосибирской области Льва Решетникова, выдача сертификатов будет осуществляться в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На федеральном уровне Правительство области уже подтвердило готовность региона оказывать подобные услуги. Необходимые изменения в программу «Развитие туризма в Новосибирской области» были внесены вчера, 20 февраля, на очередном заседании у губернатора. В программу был включен новый проект — «Повышение доступности туристических продуктов». Также в рамках этого проекта планируется провести в этом году фестиваль «Электронный берег». Часть затрат на это мероприятие возьмет на себя федеральный бюджет.

Ожидается, чти меры будут стимулировать развитие внутреннего туризма.

Напомним, закон о социальном заказе, в рамках которого, исходя из потребностей регионов России, были разработаны различные социальные сертификаты, будет действовать до 2025 года.