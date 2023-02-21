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В Новосибирске отправят под снос гаражи для строительства сквера Чербузы

Фото В Новосибирске отправят под снос гаражи для строительства сквера Чербузы
Фото В Новосибирске отправят под снос гаражи для строительства сквера Чербузы

Pixabay.

В Новосибирске местных жителей попросили убрать свои гаражи с улицы Демакова.

В Новосибирске владельцам гаражей по улице Демакова теперь придется озаботиться их демонтажом и перевозом на другое место. Администрация Советского района города сообщила о намерении устроить на территории бывшей железной дороги, от станции Сеятель до улицы Кутателадзе, площадью 13 га рекреационную зону Чербузы. Однако сейчас на этом участке находятся гаражные постройки, которые власти и предписали жителям убрать в срок до 1 июня. Об этом пишет издание «Родные берега».

Местные жители отнеслись к этому неоднозначно. С одной стороны, это означает, что частному сектору в этом районе не грозит массовая застройка, а с другой — куда теперь девать собственные гаражи, непонятно. Вряд ли в сквере будут предусмотрены парковки для автомобилей жителей близлежащих районов.

Напомним, мэрия Новосибирска еще в сентябре прошлого года подписала соглашение с компанией ООО «Д54 Эрнест» по поводу создания рекреационной зоны на этом участке.

Идею благоустройства поймы реки Чербузы заимствовали у парка «Хай-Лайн» в Нью-Йорке. Это пешеходная территория на месте старой железнодорожной ветки, где был сохранен уникальный индустриальный и природный колорит.

 

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