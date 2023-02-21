В Новосибирске парень оскорбляет пожилых людей и снимает это на видео

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске юноша на видео оскорбляет пенсионерок и делится роликами в интернете.

В Новосибирске юноша по имени Сергей оскорбляет пожилых женщин и снимает все это на видео. Эти ролики он пересылает своим друзьям в интернете. Провокационные записи опубликовали в паблике "ВК" "АСТ-54".

На видео Сергей пытается раздать листовки аптеки пенсионерке. После отказа он начинает материться и преследовать женщину.

«Потом сдохнете, вас в прощальном зале № 34 отпевать будут. Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро», — комментирует сибиряк.

В комментариях под видеороликом пользователи соцсетей пишут, что парень имеет психические отклонения и его часто видят на улице .

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявлений в полицию не поступало. Правоохранители проводят проверку и просят всех пострадавших обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2000233.