Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске парень оскорбляет пожилых людей и снимает это на видео

Фото В Новосибирске парень оскорбляет пожилых людей и снимает это на видео
Фото В Новосибирске парень оскорбляет пожилых людей и снимает это на видео

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске юноша на видео оскорбляет пенсионерок и делится роликами в интернете.

В Новосибирске юноша по имени Сергей оскорбляет пожилых женщин и снимает все это на видео. Эти ролики он пересылает своим друзьям в интернете. Провокационные записи опубликовали в паблике "ВК" "АСТ-54".

На видео Сергей пытается раздать листовки аптеки пенсионерке. После отказа он начинает материться и преследовать женщину.

«Потом сдохнете, вас в прощальном зале № 34 отпевать будут. Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро», — комментирует сибиряк.

В комментариях под видеороликом пользователи соцсетей пишут, что парень имеет психические отклонения и его часто видят на улице .

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявлений в полицию не поступало. Правоохранители проводят проверку и просят всех пострадавших обратиться в полицию по телефонам: 8 (383) 2321002, 2000233.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25349
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21226
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
21073
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18527
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15497
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13729
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12050
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека