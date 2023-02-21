В Новосибирске похолодает до -25 градусов в марте

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске ожидается значительное похолодание в первый месяц весны.
В марте в Новосибирске ожидаются перемены в температуре воздуха, возможны сильные заморозки. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского УГМС.
«В первой декаде ожидается ночью от -11...-16 температура будет повышаться до -3...-8 градусов. Во второй декаде преобладающая температура в ночные часы будет -20...-25 градусов», — уточнила начальник отдела метеонаблюдений Наталья Кичанова.
Температура поднимется в третьей декаде марта.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в длинные выходные в Новосибирск придёт потепление. В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега. Ночью 22 февраля температура воздуха опустится до -6...-8 градусов, днём будет около нуля.
Напомним, в Новосибирской области с 1 марта запретят выезд на лёд.
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