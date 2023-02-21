В Новосибирске умер журналист Вадим Виленский

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В возрасте 61 год умер новосибирский журналист Вадим Виленский.

18 февраля в Новосибирске умер журналист и телеведущий Вадим Виленский. Ему был 61 год. Об этом сообщили в группе «Новосибирск скорбит».

С журналистом простятся в среду, 22 февраля, в крематории в посёлке Восход в Новосибирской области. Церемония прощания пройдет с 15 до 16 часов.

Вадим Виленский был телеведущим компании АТН и заместителем директора Новосибирского Пресс-клуба.