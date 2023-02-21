В Новосибирске загорелся корпус Высшего колледжа информатики НГУ

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Пожар произошёл в одном из корпусов колледжа в Новосибирске.

В Новосибирске произошёл пожар в учебном корпусе Высшего колледжа информатики НГУ на улице Русской. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарная тревога в помещении сработала в 13:30, на место прибыли спасатели. Спустя 14 минут открытый огонь ликвидировали. Из здания эвакуировали студентов и персонал.

«Благодаря своевременной сработке автоматической системы пожарной сигнализации огнеборцы в считанные минуты прибыли к месту возгорания. В этот момент из окна на третьем этаже здания шел дым. Администрация колледжа самостоятельно эвакуировала 600 человек. Газодымозащитники осуществляли тушение внутри корпуса, другие бойцы – через окно с помощью трехколенной лестницы», — рассказали в МЧС.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Спасатели осматривают кабинеты на наличие людей, информации о пострадавших не поступало. На происшествие реагировали 56 человек и 17 единиц техники.

Напомним, ранее появились фото с пожара на стройке четвёртого моста в Новосибирске.