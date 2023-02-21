В Новосибирской области бойцы спецназа ЦВО осваивают бронеавтомобили «Тигр»

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На полигоне в Новосибирской области российские спецназовцы осваивают технику экстремального вождения «Тигров».

В Новосибирской области проходят военную подготовку 50 бойцов спецназа ЦВО. На одном из сибирских полигонов они совершенствуют технику экстремального вождения бронированных автомобилей «Тигр». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе тренировки бойцы на пяти бронемашинах совершили марш-бросок в условиях бездорожья на расстояние в 15 км и по пути отразили условное нападение ДРГ противника на колонну российской военной техники. Также наши спецназовцы успешно преодолели колейный мост и крутые склоны, попадавшиеся на пути. Одним из примеров виртуозного владения машиной стал выход бронемобиля из-под обстрела на максимальной скорости в условиях заснеженного рельефа.

Напомним, «Тигр» — многоцелевой бронемобиль и предназначен для перевозки личного состава и грузов в условиях труднопроходимой местности.

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