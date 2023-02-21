Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество

В России с 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 242 рублей

Фото В России с 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 242 рублей
Фото В России с 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 242 рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Президент России Владимир Путин поручил дополнительно увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года.

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года вырастет до 19242 рублей. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин у ходе оглашения послания ФС 21 февраля.

"В 2022 году МРОТ вырос на 6,3%, а с 1 января 2024 года поручаю увеличить его еще н 10%, дополнительно к запланированной индексации", — сказал российский лидер.

Таким образом, к 2024 году увеличение МРОТа составит 18,5%.

Минимальный размер оплаты труда в стране, от которого зависит размер социальных выплат, составит 19242 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25349
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21226
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
21073
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18527
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15497
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13729
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12050
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека