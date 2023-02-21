В России с 1 января 2024 года МРОТ вырастет до 19 242 рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Президент России Владимир Путин поручил дополнительно увеличить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года.
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года вырастет до 19242 рублей. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин у ходе оглашения послания ФС 21 февраля.
"В 2022 году МРОТ вырос на 6,3%, а с 1 января 2024 года поручаю увеличить его еще н 10%, дополнительно к запланированной индексации", — сказал российский лидер.
Таким образом, к 2024 году увеличение МРОТа составит 18,5%.
Минимальный размер оплаты труда в стране, от которого зависит размер социальных выплат, составит 19242 рублей.
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