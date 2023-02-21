В Толмачево опровергли прибытие в Новосибирск "Груза-200" из СВО

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В аэропорту Новосибирска "Толмачево" опровергли информацию о том, что на территории комплекса находятся гробы с погибшими на СВО военными.

Пресс-служба аэропорта "Толмачево" в Новосибирске опровергла данные о том, что на территории воздушной гавани якобы находятся гробы с погибшими в ходе спецоперации военными.

"Помещение, транслируемое на данном видео, не принадлежит АО "Аэропорт Толмачево" и не находится на территории аэропорта Толмачëво", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях Новосибирска появилось видео с кадрами, которые якобы были сняты в Толмачево. Автор ролика показал десятки десятки гробов с прикрепленными к ним свидетельствами о смерти.