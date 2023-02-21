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общество

«Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля

Фото «Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля
Фото «Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля

Фото: Kremlin.ru

Президент России выступил с посланием Федеральному собранию.

Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Сиб.фм собрал десять ярких цитат из речи президента России.

Об отношениях с Западом

Наши отношения с Западом деградировали. И это целиком заслуга США. Именно они приступили к пересмотру итогов Второй мировой войны

О выборе стороны

Связи и купленные титулы графов, пэров не помогут. Российские бизнесмены должны понять, они на Западе — второй сорт. Но есть и другой выбор — быть со своей Родиной.

Фото «Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля 2

О бизнесе

Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так всё и произошло.

О будущем

Не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить. Надо пересмотреть свою жизнь и работу. Вы сильные люди! Запускайте новые проекты, инвестируйте в Россию! Развивайте культуру и спорт, и так не только умножите свои капиталы, но и получите признание народа.

О целях

Правда за нами!

Россия ответит на любые вызовы.

Фото «Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля 3

О народной помощи

Особенно трогают и вдохновляют, когда люди со скромными доходами переводят свои последние сбережения на помощь нашим воинам и беженцам. Спасибо вам большое!

О развитии новых территорий

Те, кто вырос в Донбассе и Новороссии, сражался за них, должны стать опорой развития регионов.

О деньгах

Деньги страны должны работать на страну.

Фото «Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля 4

О надежном тыле

В верных традициях русских оружейников — сделать всё для победы.

О противнике

Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму, который занимается охотой на ведьм.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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