«Замучаетесь пыль глотать»: 10 ярких цитат из послания Владимира Путина 21 февраля

Фото: Kremlin.ru
Президент России выступил с посланием Федеральному собранию.
Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием Федеральному собранию. Сиб.фм собрал десять ярких цитат из речи президента России.
Наши отношения с Западом деградировали. И это целиком заслуга США. Именно они приступили к пересмотру итогов Второй мировой войны
Связи и купленные титулы графов, пэров не помогут. Российские бизнесмены должны понять, они на Западе — второй сорт. Но есть и другой выбор — быть со своей Родиной.
Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так всё и произошло.
Не стоит цепляться за прошлое и пытаться что-то отсудить. Надо пересмотреть свою жизнь и работу. Вы сильные люди! Запускайте новые проекты, инвестируйте в Россию! Развивайте культуру и спорт, и так не только умножите свои капиталы, но и получите признание народа.
Правда за нами!
Россия ответит на любые вызовы.
Особенно трогают и вдохновляют, когда люди со скромными доходами переводят свои последние сбережения на помощь нашим воинам и беженцам. Спасибо вам большое!
Те, кто вырос в Донбассе и Новороссии, сражался за них, должны стать опорой развития регионов.
Деньги страны должны работать на страну.
В верных традициях русских оружейников — сделать всё для победы.
Мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму, который занимается охотой на ведьм.
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