Житель Новосибирска выиграл 1 миллион рублей в лотерею

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В Новосибирске мужчина выиграл миллион рублей в лотерею по купленному отцом билету.

Мужчина из Новосибирска рассказал о том, как выиграл миллион рублей, получив билет в подарок на Новый год от отца.

По словам Вячеслвав, его отец купил около 500 билетов, которые он дарил своим коллегам и близким.

«Решил сделать всем такой необычный подарок. Он всем коллегам подарил по 50 билетов, еще столько же мне, брату и маме. Я знаю, что кто-то выиграл по 200-400 рублей, а кто-то 3-4 тысячи. Папа в случайном порядке дарил билеты, и этот, счастливый, достался мне» — поделился мужчина.

В день розыгрыша Вячеслав был у родителей с высокой температурой. Когда он увидел, что один из его билетов оказался призовым, он почувствовал моментальное облегчение.

«Температура была 40 градусов. Мама говорит: "Проверь билеты, может болезнь уйдет". Решил проверить — где-то на 10 билете, появляется какой-то суперфейерверк. Думаю, может какая-то реклама выскочила. Оказалось, я выиграл миллион. Я в минуту выздоровел, не чувствовал температуру вообще», — рассказал победитель.

По его словам, он еще не придумал, как будет распоряжаться выигранными деньгами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ветеран боевых действий из Новосибирска выиграл 3 миллиона рублей. На полученные деньги он намерен купить дом у моря.