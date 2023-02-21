Жительница Тольятти превратила свою квартиру в обитель тараканов и мусора

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Жительница Тольятти складировала в своей квартире бытовой мусор, из-за чего в ней завелись тараканы и мухи. Женщину заставили избавиться от хлама и вытравить всех насекомых.
В ГУ ФССП России по Самарской области рассказали, что жительница Тольятти продолжительное время складировала в своей квартире бытовой мусор. Кроме того, там не было дверей, розеток, полы и стены были повреждены, а сантехника не работала, пишет sovainfo.ru.
Городская администрация подала на женщину в суд, чтобы заставить ее избавиться от антисанитарных условий. Иск удовлетворили, однако тольяттинка проигнорировала решение суда. Тогда с нее взыскали исполнительский сбор в размере 5000 рублей.
Только после денежного взыскания, женщина избавилась от мусора и потравила насекомых.
Напомним, томичка 10 лет собирала хлам в квартире.
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