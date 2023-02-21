Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жительница Тольятти превратила свою квартиру в обитель тараканов и мусора

Фото Жительница Тольятти превратила свою квартиру в обитель тараканов и мусора
Фото Жительница Тольятти превратила свою квартиру в обитель тараканов и мусора

Freepik, authors: Yusuke Ide

Жительница Тольятти складировала в своей квартире бытовой мусор, из-за чего в ней завелись тараканы и мухи. Женщину заставили избавиться от хлама и вытравить всех насекомых.

В ГУ ФССП России по Самарской области рассказали, что жительница Тольятти продолжительное время складировала в своей квартире бытовой мусор. Кроме того, там не было дверей, розеток, полы и стены были повреждены, а сантехника не работала, пишет sovainfo.ru.

Городская администрация подала на женщину в суд, чтобы заставить ее избавиться от антисанитарных условий. Иск удовлетворили, однако тольяттинка проигнорировала решение суда. Тогда с нее взыскали исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

Только после денежного взыскания, женщина избавилась от мусора и потравила насекомых.

Напомним, томичка 10 лет собирала хлам в квартире.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

мусор
квартира
тараканы
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25349
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21226
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
21073
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
18527
«Тела окоченели»: появились подробности гибели пары под Новосибирском после Дня всех влюблённых
15497
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13729
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12050
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека