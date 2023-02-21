ЖК Новосибирска для жизни с детьми: где стоит купить квартиру

Фото: Расцветай

Расположение жилого комплекса «Расцветай на Авиастроителей» — 2 минуты до трамвайной остановки, 10 минут на машине до метро «Заельцовская» и площади Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

Жилой комплекс переменной этажности — 18, 9 и 25 этажей — для ценителей комфорта и эстетики. Приватный двор с системой видеонаблюдения; фасад с архитектурной подсветкой; бесшумные скоростные лифты; подземный паркинг; подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту; видовые квартиры; современные планировки, к примеру, кухни с двумя окнами, где можно воплотить в жизнь любые интерьерные решения — жилой комплекс спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье.

С другой стороны, жилой комплекс органично вписывается в исторический облик своей локации, которая богата архитектурными ансамблями «сталинского неоклассицизма». Вот основные черты объектов той эпохи: лаконичный монументальный фасад, кирпичные межквартирные перегородки, увеличенные оконные проемы, витражное остекление лоджий — в таких квартирах всегда светло и просторно.

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жителей комплекса все необходимое расположено внутри жилого комплекса.

Месторасположение жилого комплекса всегда было комфортным для проживания семей с детьми. Ведь благодаря началу строительства градообразующего предприятия — авиационного завода имени В. П. Чкалова — этот район возводился как маленький город внутри Новосибирска, который был обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Сейчас Дзержинский район также активно развивается.

«Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центры детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, четыре бассейна, два фитнес-зала, стадион «Чкаловец» — все находится в шаговой доступности к объекту ГК.

Кроме того, рядом с комплексом есть несколько знаковых для Новосибирска мест: Сибирский государственный университет путей сообщения, бассейн «Нептун», ДК им. Горького и ледовый дворец спорта «Сибирь».

Комплекс расположен в окружении «зеленых зон». В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. В шаговой доступности скверы им. Калинина, Победы и «Авиаконструктора Антонова». Также В 15 минутах ходьбы «зеленая жемчужина» Новосибирска — парк Сосновый бор, на территории которого расположен велнес-центр для здоровья и релакса «Мира Термы».

Квартиры в «Расцветай на Авиастроителей» сдаются с отделкой white box. Все грязные и шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.