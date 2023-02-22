Агата Муцениеце подала в суд на актёра из Новосибирска Павла Прилучного

Фото: Агата Муцениеце/соцсети

Бывшая жена актёра Павла Прилучного подала на него в суд.

Агата Муцениеце, экс-супруга актёра Павла Прилучного, через суд требует признать его утратившим право пользования квартирой в столице. Также бывшая жена артиста потребовала снять его с регистрационного учета.

Агата Муцениеце подала иск в Головинский районный суд Москвы в начале февраля, пишет «СтарХит». Предварительно, беседа между двумя сторонами пройдёт 6 марта.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году, и тогда актриса рассказала, что супруг бил её и изменял. По её словам, трудный характер Прилучного дал о себе знать с самого начала их отношений. Она отметила, что в любых конфликтах винила себя.

Актриса Агата Муценице рассказала, что с самого начала брака с Павлом Прилучным ей было трудно справиться с поведением артиста, писали ранее СМИ.