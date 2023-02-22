Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Агата Муцениеце подала в суд на актёра из Новосибирска Павла Прилучного

Фото Агата Муцениеце подала в суд на актёра из Новосибирска Павла Прилучного
Фото Агата Муцениеце подала в суд на актёра из Новосибирска Павла Прилучного

Фото: Агата Муцениеце/соцсети

Бывшая жена актёра Павла Прилучного подала на него в суд.

Агата Муцениеце, экс-супруга актёра Павла Прилучного, через суд требует признать его утратившим право пользования квартирой в столице. Также бывшая жена артиста потребовала снять его с регистрационного учета.

Агата Муцениеце подала иск в Головинский районный суд Москвы в начале февраля, пишет «СтарХит». Предварительно, беседа между двумя сторонами пройдёт 6 марта.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году, и тогда актриса рассказала, что супруг бил её и изменял. По её словам, трудный характер Прилучного дал о себе знать с самого начала их отношений. Она отметила, что в любых конфликтах винила себя.

Актриса Агата Муценице рассказала, что с самого начала брака с Павлом Прилучным ей было трудно справиться с поведением артиста, писали ранее СМИ.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25757
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21901
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21682
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
15814
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13962
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12598
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12288
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека