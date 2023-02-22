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Эксперты выявили плюсы изменения размера страхового покрытия пенсионных сбережений

Фото Эксперты выявили плюсы изменения размера страхового покрытия пенсионных сбережений
Фото Эксперты выявили плюсы изменения размера страхового покрытия пенсионных сбережений

Фото: pixabay.com

Удвоение страховой суммы дополнительно защитит более 95% сбережений на индивидуальных пенсионных счетах, считают эксперты.

Изменение размера страхового покрытия пенсионных накоплений является важной мерой поддержки для клиентов НПФ и российского пенсионного рынка. Это может повысить привлекательность добровольных пенсионных программ среди российских граждан и привлечёт новые средства в отрасль, отмечают эксперты НПФ ВТБ Пенсионный Фонд.

Увеличение суммы гарантированного возмещения в два раза до 2,8 млн рублей полностью покроет сумму сбережений, хранящихся более чем на 95% индивидуальных пенсионных счетов. Повышение их сохранности увеличит надёжность добровольных пенсионных программ и их привлекательность для клиентов НПФ. Защищённость накоплений позитивно повлияет на развитие отрасли в целом и может привести к появлению новых выгодных для клиентов предложений со стороны НПФ.

Негосударственные пенсионные программы позволяют самостоятельно формировать пенсионный капитал. Средства, накопленные клиентами фондов за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер человек определяет самостоятельно.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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