Глава Новосибирской области рассказал о послании Президента РФ и внедрении его новых инициатив в регионе

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Андрей Травников: «Послание Президента открыло новые возможности для социально-экономического развития Новосибирской области».

Президент РФ Владимир Путин вчера, 21 февраля, обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию. На церемонии оглашения послания присутствовал и глава Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор отметил, что уверенность России в правильности выбранного пути стала главным посылом выступления президента. Наша страна больше на станет жить по чужим правилам и будет защищать свой суверенитет.

По словам Андрея Травникова, послание Владимира Путина открыло новые возможности для социально-экономического развития региона и научно-технологического развития страны, в целом. И Новосибирская область обязательно воспользуется этим. Пора не только следовать примеру Запада, но и опережать его во всех областях жизни.

Важным управленческим решением губернатор Новосибирской области назвал создание государственного фонда по оказанию помощи участникам боевых действий и семьям военнослужащих. Он отметил, что в регионе уже многое делается для того, чтобы обеспечить поддержку семьям участников СВО, а появление единой государственной структуры позволит привлечь для этого дополнительные ресурсы и создать единую систему помощи нашим бойцам и их родным.

Губернатор заявил, что все новые инициативы Президента РФ обязательно будут внедряться в регионе.