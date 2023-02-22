В Новосибирске рассказали новые новые подробности истории сожженной заживо на Алтае малышки

СК РФ по Алтайскому краю

В Новосибирске живет бабушка погибшей девочки и другие родственники, которые знали о психических проблемах ее матери.

Трагедия разгрызалась в селе Урожайное Алтайского края 20 февраля. Местная жительница отвела свою полуторагодовалую дочку на склад, облила чем-то горючим и подожгла. Весь этот ужас происходил на глазах ее восьмилетнее сына. Малышка погибла почти мгновенно. Об этом сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

Ее мать- убийцу сегодня, 22 февраля, должны заключить под стражу. Она уже дает показания.

Алтайские медиа сообщают, что местные жители, знакомые семьи, не раз обращались с жалобами в органы опеки, указывали на отклонения в психическом состоянии этой женщины, но в ведомстве ограничивались отписками. Решение об ограничении матери в правах было принято еще в январе, но с изъятием детей из семьи опека почему-то тянула, хотя детям часто просто нечего было есть. Забрать ребят у матери должны были только 1 марта. Эта отсрочка и стала смертельной для полуторогодовалой девочки.

У 40-летней детоубийцы остались еще двое детей 8 и 15 лет. Теперь можно быть уверенными, что их не постигнет судьба младшей сестры. Они уже переданы в госучреждение.

По информации новосибирского Горсайта, неизвестно, почему родственники семьи, которые проживают в Новосибирске, не интересовались ее жизнью. Сообщается, что у этих детей есть бабушка и родные дяди.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже запросил отчёт о расследовании этого убийства. При этом уже известно, что детоубийца может избежать наказания. Все будет зависит от заключения судебно-психиатрической экспертизы, поскольку женщина стояла на учете с диагнозом "шизофрения". В рамках следствия она пройдет дополнительное обследование в стационаре.

Если врачи решат, что убийца не понимала, что делала, ее отправят на лечение в психлечебницу.