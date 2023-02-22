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Крупный банк отменяет комиссии для участников СВО

Фото Крупный банк отменяет комиссии для участников СВО
Фото Крупный банк отменяет комиссии для участников СВО

Фото: unsplash.com

Сбер планирует отменить комиссию для участников специальной военной операции. Нововведение начнёт действовать в первом квартале 2023 года.

Ранее банком уже отменена комиссия за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР для участников СВО. Кроме того, они могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты — для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс через кнопочный телефон, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.

Банком также были реализованы и другие меры поддержки. Например, оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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