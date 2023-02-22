Масленица 2023: обязательно сделайте это в Масленичную неделю, чтобы деньги потекли ручьем

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Не просто проводить уходящую зиму, но запастись здоровьем, богатством и благополучием в Масличную неделю вполне реально. Нужно только знать о таинствах этой магической недели.

Заговорённое тесто

Таинство этого Масличного ритуала состоит в специальном заговоре теста, из которого пекут блины. Этот нехитрый, но эффективный приём пришёл к нам из язычества (в Советский период Отечественной истории наши бабушки проводили его тайком).

Под пустую ёмкость (кастрюлю, чашку), в которой будете заводить блинное тесто, положите 5 монет достоинством 5 рублей. Налейте в ёмкость молоко, добавьте яйца, сахар, муку. Перед тем, как замешивать тесло произнесите над ним следующий заговор:

· «Масленица пришла – в дом сытость и достаток принесла. Монеткам под дёжкой храниться – нам весь год сытно кормиться. Достатку прибывать – дому моему бед миновать».

Заговорённые пятачки положить в укромное место в доме и хранить до следующей Масленицы. Через год с ними провести этот ритуал снова.

Заговорённые блины

Если быть точнее, не заговорённые, а намоленные. Наши прабабушки, выпекая Маличные блины читали над ними специальную молитву:

· «Сколь сытных блинов мы съедим, столь сытой будет наша жизнь отныне и во веки веков. Сколь много сладкого мёда с малом мы съедим, столь сладкой будет наша жизнь отныне и во веки веков. Аминь».

Блины с «успешной» начинкой

Такие пекут в среду (третий день Масленицы). Блины обязательно должны быть с начинкой (по вашему вкусу). Когда заворачиваете начинку в блин, приговаривайте слова:

· «Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский, как монета. Лакомство в них заверну, достаток в них заверну».

Четверговые финансовые блины

Блины, испечённые в четвёртый день Масленицы, считались помощниками в привлечении достатка в дом. Заговор проводят на пяти пятирублёвых монетках под кастрюлей с тестом:

· «Блины для угощения готовлю, на монетках звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекло».

Пятничные семейные блины

Как правило, в пятый день Масленицы хозяйки пекли блины для своей семьи и близких родственников. Рецепт для них использовался лишь тот, что передавался из поколения в поколение: от бабушки к маме, от матери к дочке. Заговор над такими блинами тоже был особым:

· «Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку, в кошель спрячу, никому не покажу».

Субботние блины для деток

Наши предки были уверены, что количество дырочек в блинах привлекает в семью доход. Потому блины в шестой день Масленицы пекли на кефире и угощали ими маленьких детей. Если взрослый желал попробовать такой блин, то расплачивался за ним символической мелкой монетой. Принимая такую «плату», хозяйка приговаривала фразу, хорошо знакомую современным людям:

· «Копейка мала соринка, да рубль бережёт».

Блинная сторица не за горами

В финальный день Масличной недели нужно угостить блинами собственного производства как можно большее количество родных, друзей, знакомых, соседей и нуждающихся людей (вместе с блинами можно раздавать и монеты любого достоинства). Сторица не заставит себя ждать и вернётся в утроенном размере уже с приходом весеннего тепла.