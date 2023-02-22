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общество

Минприроды НСО назвало виновных в загрязнении реки в Дзержинском районе

Фото Минприроды НСО назвало виновных в загрязнении реки в Дзержинском районе
Фото Минприроды НСО назвало виновных в загрязнении реки в Дзержинском районе

Фото: Минприроды НСО

Проверка установила две причины загрязнения реки Нарниста в Новосибирске.

Загрязнение реки Нарниста в Дзержинском районе связано со сливом отходов Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3. Об этом сообщила заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью минприроды региона Светлана Гаранина.

Руководство учреждения подтвердило, что отходы больницы стекали по земле без очистки напрямую в реку. Это нанесло вред окружающей среде, в ближайшее время будет решён вопрос о его возмещении.

«В настоящий момент медицинское учреждение привлечено к административной ответственности, вынесено постановление и готовится претензия о возмещении вреда, причиненного окружающей среде», — сообщили в минприроды.

Также ведомство узнало о естественной причине загрязнения — произошло выдавливание грунтовых вод на поверхность. В этом году такая ситуация наблюдается на территории всего региона, включая северные районы области, рассказали в минприроды.

Как ранее писал Сиб.фм, 2 декабря жители Дзержинского района обратили внимание не необычный оранжевый цвет и запах от реки Нарниста. Новосибирцы предположили, что всему виной сбросы отходов в реку, которые продолжаются уже несколько лет.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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