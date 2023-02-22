Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года с участием Путина: онлайн-трансляция

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Мероприятие на самом крупном стадионе столицы, очевидно, будет носить патриотический характер и станет своеобразным продолжением президентского Послания. На полдень назначен сбор колонн и раздача билетов.

Стало известно, что военно-патриотический митинг-концерт 22 февраля 2023 года будет посвящён празднованию Дня Защитника Отечества и чествованию участников Спецоперации на Украине. Президент страны примет участие в мероприятии. Ожидается, что в его приветственной речи прозвучат темы конституционных реформ и ядерного сдерживания США, сообщает ТАСС.

Список участников пока не оглашается, а трансляцию будет осуществлять один из центральных телеканалов. Начало митинга-концерта в 15:00 по московскому времени.

Организаторы предупредили москвичей о неблагоприятных метеоусловиях и рекомендовали одеваться теплее (в Москве сегодня ветрено и морозно).

Для тех, кто не сможет попасть внутрь «Лужников», на территории рядом с ним будет организована отдельная сцена движения. На ней выступят народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные. Патриотические стихи и песни для участников митинга исполнят Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий, группы "Пятеро", "ПослеZавтра" и другие. Также в концерте будут задействованы творческие коллективы и артисты из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ожидается, что в мероприятии примут участие до двухсот тысяч человек, в том числе активисты молодежных и патриотических организаций. Зона для исторических реконструкций и выставка техники российской армии будет предварять вход на стадион.

Для более комфортного проведения мероприятия в Москве в районе Хамовники ограничат движение транспорта по нескольким улицам, прилегающим к «Лужникам». Изменения коснутся и работы общественного транспорта. Не будут работать автобусные остановки у метро «Спортивная» и на Хамовническом Валу.