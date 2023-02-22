Мужчины ненавидят это: пять подарков на 23 февраля, которые разрушат любые отношения

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Российские психологи предупредили женщин о том, чего точно не стоит дарить мужчинам, чтобы не испортить их праздник и отношения в целом.

Перекошенная схема

Моя подруга в преддверие 23 февраля всегда вспоминает одну шутливую фразу: как двадцать третье "февралякнется", так и "восьмимартнится"! Проще говоря – что посеешь 23 февраля, то и пожнёшь 8 марта. С ней согласны большинство моих знакомых женщин. Однако в обществе принята немного перекошенная схема: мужчинам к их празднику дарят стандартный набор из носков и одеколона, а женщинам – будьте добры по полной программе подарите. Российские психологи решили восстановить справедливость.

Рейтинг худших подарков к 23 февраля

По экспертному мнению известного россиянам психолога и сексолога Павла Ракова, в ТОП самых нежелательных подарок для мужчин входят пять позиций. И дело совсем не в их невысокой стоимости, а в малой ценности для тех, кому они предназначены.

1. Шампуни, гели, дезодоранты, одеколоны, пена для бритья – это для мужчин намек на помыться, утверждает психолог Раков, да и с запахами (ароматами) можно легко прогадать, обычно мужчина выбирает их сам.

2. Ежедневник – это уже анахронизм в век высоких технологий, пояснил эксперт Раков (такой подарок 100 % закинут в дальний угол и не вспомнят о нём никогда).

3. Одежда и обувь – тоже неудачный подарок для мужчины: можете не угадать ни с размером, ни с цветом, ни с фасоном. Чисто психологически мужчина предпочитает делать такой выбор самостоятельно (одежду и обувь ему покупали в детстве родители).

4. Ваше фото, даже совместное покажется мужчине, как минимум странным и не практичным подарком (такие подарки больше оценят девушки).

5. Конверт с деньгами – это попытка откупиться в мужском понимании. К тому же деньги кончатся, а памяти от них не останется (мужчине важна искренность от подарка и потраченное на него время).

В антирейтинг подарков к 23 февраля попали также носки и аксессуары для курения. По мнению доктора психологических наук международного уровня PhD, автор собственного расстановочного метода Юлии Хадарцевой, носки, как и трусы, нужно покупать в любой другой будний день, а курительные принадлежности служат вашим молчаливым согласием с тем, что близкий человек губит свое здоровье.