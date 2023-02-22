Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

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Банк установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 193 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на официальном сайте банка.

22 февраля и 7 марта обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

23, 24 февраля и 8 марта будут работать только дежурные точки продаж.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка онлайн.

В банке напоминают, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому необходимо быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила: