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Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

Фото Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни
Фото Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

Фото: unsplash.com

Банк установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 193 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на официальном сайте банка.

  • 22 февраля и 7 марта обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.
  • 23, 24 февраля и 8 марта будут работать только дежурные точки продаж.

Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка онлайн.

В банке напоминают, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому необходимо быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:

  • никому не сообщайте свои личные данные, пароли, в том числе из смс-сообщений;
  • установить сложный пароль на блокировку экрана телефона и в мобильное приложение банка;
  • открыть отдельную банковскую карту, в том числе цифровую, с минимальной суммой на остатке — если ее данные окажутся скомпрометированы, потери будут относительно невелики;
  • не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике — сразу прервать разговор/переписку и самостоятельно перезвонить в банк;
  • оформить страховку карт и счетов от мошенничества и несанкционированных списаний;
  • использовать только проверенные сайты, чтобы не скомпрометировать данные карты, или проверять ссылку, прежде чем перейти по ней.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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