Около 20 офисов ВТБ будут открыты для клиентов в Новосибирской области в праздничные дни

Фото: unsplash.com
Банк установил график работы своих офисов с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Обслуживать клиентов-физических лиц по всей стране будут в 193 точках продаж. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.
Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на официальном сайте банка.
Значительное число операций традиционно доступно клиентам банка онлайн.
В банке напоминают, что в период длительных выходных мошенники традиционно увеличивают свою активность, поэтому необходимо быть максимально бдительными и для защиты своих средств соблюдать базовые правила:
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