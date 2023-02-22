Плохая примета: какие подарки мужчинам на 23 февраля приносят несчастье

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Банальные носки\трусы явно не прибавят положительных эмоций нашим защитникам. Но есть ряд подарков, которые способны изрядно подпортить неприятностями жизненный путь получателя.

Опасные подарки

Пресловутые и набившие оскомину нашим мужчинам подарки в виде носков, тапочек, галстуков и шарфов не просто разочаруют ваших любимых защитников, но и предвещают скорую с ними разлуку (перечисленные предметы сигнализируют о вашем подсознательном желании «привязать» человека к себе), поясняют эзотерики и парапсихологи.

Часы – к ссоре

Казалось бы, часы – достаточно солидный подарок для любимого мужчины. Однако, китайцы уверены, что стрелки подаренных часов отсчитывают время, оставшееся до смерти получателя такого презента.

Книга – только самому себе

Лучшим подарком «талмуд» может быть только, если вы подарите его сами себе. В случае с подаренной книгой любимому мужчине, вы привлечёте скорое расставание с ним. Кроме того, существует устойчивое поверье – если подарить книгу семейной паре, то в паре начнётся разлад и измены.

Нижнее бельё

Если ваш мужчина нуждается в обновление гардероба нижнего белья, сделайте это в любой другой день и не в качестве подарка, а как рядовую покупку. Трусы в подарок – к измене!

Что дарить мужчине на 23 февраля?

Список желанных подарков, несущих в себе созидательную энергию, не такой уж и маленький.

1. Ремень: ещё с древности наши предки опоясывали младенцев ремешками, чтобы уберечь от несчастий. В современном мире роль такого оберега играет ремень.

2. Перо (ручка) – это символ управления мужскими мыслями (девушке такой подарок поможет «водить» мужчину туда, куда ей нужно). Главное условие – такой подарок должен быть дорогим и лучше брендовым.

3. Очки виртуальной реальности точно помогут вашему мужчине отдохнуть от реалий окружающего мира и станут хорошим анти-стрессом для него. Только следите, чтобы он не «подсел» на новую вымышленную кем-то жизнь.

Оригинальные подарки на 23 февраля

Такие подарки подойдут коллегам, папе, брату, дяде, сыну, другу.

· Кожаный картхолдер или портмоне.

· Сертификат магазина мужской парфюмерии или одежду.

· Сертификат барбершопа или СПА.

· Набор для покера.

· Камни для виски.

· Походный рюкзак.

· Чехол для смартфона.

· Стильную зажигалку.

· Фитнес-браслет.

· Мультитул или охотничий нож в чехле цвета хаки.

· Сувениры с гравировкой – брелок, медальон, ключница.

· Настольная лампа или светильник для комнаты.