Плохая примета: какие подарки мужчинам на 23 февраля приносят несчастье

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Банальные носки\трусы явно не прибавят положительных эмоций нашим защитникам. Но есть ряд подарков, которые способны изрядно подпортить неприятностями жизненный путь получателя.
Пресловутые и набившие оскомину нашим мужчинам подарки в виде носков, тапочек, галстуков и шарфов не просто разочаруют ваших любимых защитников, но и предвещают скорую с ними разлуку (перечисленные предметы сигнализируют о вашем подсознательном желании «привязать» человека к себе), поясняют эзотерики и парапсихологи.
Казалось бы, часы – достаточно солидный подарок для любимого мужчины. Однако, китайцы уверены, что стрелки подаренных часов отсчитывают время, оставшееся до смерти получателя такого презента.
Лучшим подарком «талмуд» может быть только, если вы подарите его сами себе. В случае с подаренной книгой любимому мужчине, вы привлечёте скорое расставание с ним. Кроме того, существует устойчивое поверье – если подарить книгу семейной паре, то в паре начнётся разлад и измены.
Если ваш мужчина нуждается в обновление гардероба нижнего белья, сделайте это в любой другой день и не в качестве подарка, а как рядовую покупку. Трусы в подарок – к измене!
Список желанных подарков, несущих в себе созидательную энергию, не такой уж и маленький.
1. Ремень: ещё с древности наши предки опоясывали младенцев ремешками, чтобы уберечь от несчастий. В современном мире роль такого оберега играет ремень.
2. Перо (ручка) – это символ управления мужскими мыслями (девушке такой подарок поможет «водить» мужчину туда, куда ей нужно). Главное условие – такой подарок должен быть дорогим и лучше брендовым.
3. Очки виртуальной реальности точно помогут вашему мужчине отдохнуть от реалий окружающего мира и станут хорошим анти-стрессом для него. Только следите, чтобы он не «подсел» на новую вымышленную кем-то жизнь.
Такие подарки подойдут коллегам, папе, брату, дяде, сыну, другу.
· Кожаный картхолдер или портмоне.
· Сертификат магазина мужской парфюмерии или одежду.
· Сертификат барбершопа или СПА.
· Набор для покера.
· Камни для виски.
· Походный рюкзак.
· Чехол для смартфона.
· Стильную зажигалку.
· Фитнес-браслет.
· Мультитул или охотничий нож в чехле цвета хаки.
· Сувениры с гравировкой – брелок, медальон, ключница.
· Настольная лампа или светильник для комнаты.
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