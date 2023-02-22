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Полиция Новосибирска начала искать похитителей аккумуляторов с Киевской

Фото Полиция Новосибирска начала искать похитителей аккумуляторов с Киевской
Фото Полиция Новосибирска начала искать похитителей аккумуляторов с Киевской

Фото Сиб.фм

Полиция ищет людей, сливающих бензин на Киевской в Новосибирске.

В Новосибирске жители Ленинского района пожаловались на неизвестных, которые сливают бензин у припаркованных автомобилей и похищают аккумуляторы. Полиция города ищет преступников.

Сообщение о преступлении опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте. На видео с камеры дома видно, как двое мужчин походят к припаркованной машине, раздается звук сработавшей сигнализации, а злoумышленники убегают. Эта попытка похищения около дома №14 по улице Киевская стала для них неудачной — но по словам автора публикации, «за эту зиму уже украли 2 аккумулятора. С 4 машин слили бензин».

В пресс-службе ГУ МВД РФ по НСО отреагировали на сообщение в соцсети и сообщили, что полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить возможных преступников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое угонщиков похитили Lexus LX-570 ценой более 6 миллионов рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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