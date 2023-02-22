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Председатель Заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал послание президента 2023

Фото Председатель Заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал послание президента 2023
Фото Председатель Заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал послание президента 2023

Фото: zsnso.ru

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Мероприятие проходило в Гостином Дворе в Москве. На оглашение Послания были приглашены члены Правительства, Совета Федерации и Государственной думы, представители духовенства и участники специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Комментируя обращение Президента Федеральному Собранию, спикер регионального парламента отметил, что Послание главы государства — призыв граждан России к единению и сплочённости, осознанию ответственности за развитие и судьбу своей родины.

«Да, время рубежное, как сказал президент. Да, перемены, которые происходят в мире — кардинальные. Но более сплоченным и единым, чем Россия, в эти перемены не входит ни одно государство. Мы все это чувствуем, все понимаем. Видим, как грамотно и точно в условиях давления работает финансово-экономический блок Правительства страны. Видим, как и студент, и пенсионер готовы помогать друг другу и армии.

А главное – видим, что социальная политика страны — безусловный приоритет. И Правительство сегодня не точечную помощь оказывает, не дыры латает, как ожидали на западе, — а стабильно и последовательно работает на всех и каждого в отдельности: и на многодетную семью, и на бизнесмена. Именно этого и ждали, и услышали от Президента. Мы — сильные. И мы вместе. И не нужно никому ничего доказывать. Достаточно посмотреть, как работают сегодня в селе, просто сравнить цифры, два года назад и сегодня... Посмотреть, как восстанавливается промышленность. Сколько страна вкладывает в науку и молодых исследователей.

Отдельной темой — заслуженно и под аплодисменты — президент говорил о системной поддержке наших военнослужащих и их семей. Единый государственный фонд поддержки – это не только финансовые гарантии для ребят, но и не менее важная моральная поддержка государства. Это важно сейчас слышать и чувствовать всем: страна знает своих защитников. Знает и поддерживает. Это вообще очень важно для каждого — знать и чувствовать, что мы вместе».

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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