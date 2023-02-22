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Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть в 2023 году

Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть в 2023 году
Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть в 2023 году

Pixabay.com

Тридцать праздничных залпов из знаменитой советской гаубицы и семьсот фейерверков от «Веги» и «Ассоль» увидят сибиряки на Михайловской набережной Новосибирска праздничным вечером 23 февраля 2023 года.

Осуществлять залповое зрелище для жителей и гостей столицы Западной Сибири будут военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа.

По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, в который входит Новосибирская область, первые залпы осветят небо над набережной в 21:00 по местному времени. Артиллеристские расчёты запустят в Новосибирское небо в общей сложности 680 фейерверков. Репетиции салюта проходили на полигонах в Кемеровской области.

Фото Салют 23 февраля в Новосибирске: где и во сколько смотреть в 2023 году 2

Мирные гаубицы

Известно, что для праздничного салюта в честь государственного праздника – Дня Защитника Отечества в нынешнем году будут использованы 122 орудия Д-30 (единственная гаубица, которая применяется для десантирования и используется воздушно-десантными подразделениями). Также мирным целям послужат салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КамАЗ» и 10 единиц боевой техники местного артиллерийского соединения ЦВО.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

армия
Новосибирск
праздник
салют
23 февраля
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