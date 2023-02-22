Салют на набережной, масленичные блины и выставка кошек: как бесплатно, вкусно и весело провести 4 выходных в Новосибирске

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Длинные выходные в честь Дня Защитников Отечества в конце зимы в Новосибирске совпали с оттепелью. Обидно тратить такие деньки, лежа на диване. Предлагаем подборку лучших и бесплатных мест развлечений в Новосибирске на любой вкус.

1. Фестиваль мужества

Фестиваль мужества в историческом парке «Россия – моя история» (ул. Василия Старощука, 24, этаж 1) 23 февраля в 12:00 – зрелищные показательные выступления учащихся Ново-Николаевского кадетского корпуса спасателей, демонстрация боевой и спасательной техники от Росгвардии и МЧС, показательные выступления спортсменов Новосибирской федерации самбо, а также работа тематических площадок (6+).

2. Всей семьёй за 0 рублей!

Такая возможность предоставится жителям и гостям столицы Сибири на весь праздничный период в экопарке «Чкаловские дачи»:

· в четверг 23.02.2023 — праздничная программа «С Днем защитника Отечества» (0+) с 13:00 до 17:00, DJ-сеты на катке (0+) с 19:00 до 22:00 — вход бесплатный;

· в пятницу 24.02.2023 — детская анимационная программа на катке экопарка и массовая семейная эстафета (0+) на главной площади экопарка;

· в субботу 25.02.2023 — масленые гуляния в 14:00 и семейная дискотека (0+) в 16:00 (+сожжение Чучела зимы) на территории экопарка.

3. Зрелищный вечер на набережной

По прогнозам сибирских синоптиков, вечер четверга 23 февраля 2023 года в Новосибирске будет по-праздничному тёплым – до плюс 3 градусов по Цельсию. Проведите его всей семьёй зрелищно и бесплатно на Михайловской набережной, где в 21:00 состоится масштабный салют в честь Дня Защитника Отечества (30 залпов из гаубиц и 680 фейерверков).

4. Культурное обогащение с полным погружением (вход бесплатный)

В субботу, 25 февраля в центре досуга молодежи «Респект» (ул. Никитина, 70) — открытие выставки работ новосибирской художницы Кристианы Агеенко «Алекситимия» (0+). Тихо и скучно не будет: живая музыка, мастер-класс по созданию картины пастелью на наждачной бумаге и горы настоящего ароматного сена, в котором можно поваляться от души.

5. Для общения с природой деньги не нужны

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля в «Подземке» с 10 до 18 часов — выставка кошек (0+) «Созвездие Сибири 2023». Погладить, поиграть с животными, а заодно увидеть шоу-программу можно абсолютно бесплатно.

6. Щедрая Масленица в Новосибирске

В субботу, 25 февраля, в городских парках Новосибирска пройдут праздничные гуляния честь Масленицы.

· городские парки – с 14 до 17 часов «Масленичные гуляния» (с сожжением Чучела зимы) по адресам:

- «У моря Обского» ул. Софийская, 15;

- «Сад Кирова» ул. Станиславского, 1а;

- «Затулинский» ул. Зорге, 47;

- «Бугринская роща» ул. Саввы Кожевникова, 39а.

- «Первомайский» ул. Маяковского, 5а;

- «Центральный» ул. Мичурина,8;

- «Березовая роща» ул. Планетной, 53;

- «Сосновый бор» ул. Новая Заря, 53а;

- «Заельцовский» ул. Парковой, 88.

• Первомайский район — в 13:00 «Масленица хороша, широка ее душа» (здание библиотеки);

• площадь перед ДК им. М. Горького – в 12:00 «Широкая Масленица»;

• Кировский район – в 14:00 спектакль «Как на Масленицу весну ждали» в библиотеке-клубе имени Носова.

7. Воскресные гуляния (вход свободный)

26 февраля 2023 года можно бесплатно посетить мероприятия и продегустировать традиционные блины в разных местах города:

· ДДК им. Д.Н. Пичугина – в 11:00 праздничная программа «Проводы зимы»;

· КДЦ им. К. С. Станиславского – с 12 до 15 часов народное гуляние «Масленица»;

· Академгородок – в полдень театрализованное концертно-игровое представление «Масленичные потехи»;

· ДК «Приморский – в 12:00 театрализованное интерактивное представление «Вот, блин!»;

· площадка перед ДК «40 лет ВЛКСМ» — в 13:00 народные Масличные гуляния.

8. Ярмарка угощает!

Полюбоваться на чудеса кулинарии, а также бесплатно продегустировать вкусные сибирские изыски можно в период С 21 по 25 февраля на городской ярмарке (ул. Петухова, 69). На пробу будут предложены: сосиски и ветчина, блины с разными начинками, конфеты и печенье.