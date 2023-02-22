Сбежавшие из колонии № 2 в Новосибирске поселенцы были судимы за изнасилование и покушение на убийство

Фото: ГУФСИН по НСО, Густаво Зырянова / Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирской области разыскивают двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения №2.

В Новосибирской области разыскивают двух рецидивистов, судимых ранее за тяжкие злодеяния. Перед совершением побега Константин Пузиков и Владимир Храмцов отбывали наказания по статьям, связанным имущественными преступлениями. Отсутствие осужденных обнаружили сегодня, 22 февраля, при обходе территории колонии-поселения.

«Самовольно покинули рабочее место»





Фото Густаво Зырянова / носит иллюстративный характер

Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН по региону, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения руководства и за ее пределами. Помимо этого, могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта.

Рецидивисты со стажем





Фото Густаво Зырянова / носит иллюстративный характер

Осужденные Пузиков и Храмцов, хоть и отбывали в этот раз наказание по «имущественным статьям», имеют за плечами богатый криминальный опыт.

Пузиков Константин родился в 1983 году. За 40 лет жизни он успел 5 раз побывать в колониях.

Первый раз был осужден в 2012 году — за изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей. В 2016 году он вышел на свободу, но в 2018 году вновь вернулся за решетку.

В 2018, 2019 году ему выносили приговоры за преступления против собственности, но в 2020-м Пузиков был освобожден досрочно.

Последний раз сибиряка его осудили в 2021 году за кражу. Ночью он украл из складского помещения магазина 24 банки пива и 20 бутылок на водки на общую сумму 5560 рублей.

Свое преступление мужчина объяснил желанием похмелиться после предыдущего застолья.

Суд приговорил Пузикова к 3,4 годам колонии. На свободу он должен был выйти в 2024 году.

Не лучше биография и у второго сбежавшего – Владимира Храмцова. За 53 года жизни он был судим 6 раз.





На преступный путь он встал в 2009 году. Тогда в Красноярском крае Храмцов покушался на убийство человека и совершил разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также совершил тайное хищение чужого имущества. За совокупность преступлений он получил 10 лет и 1 месяц в исправительной колонии особого режима.

В 2020-м Храмцова осудили на 2 года условно за пьяную езду, затем – за кражу строительного оборудования.

В 2021 году сибиряку огласили приговор за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Его отправили в исправительную колонию №2 в Новосибирской области, откуда и был совершен побег.



Если у вас есть информация о местоположении разыскиваемых, то позвоните в дежурную часть по номерам: 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30 или в отдел розыска: 8-(383)- 252-15-63, 8-923-731-32-33.

Напомним, ранее в Новосибирской области из колонии № 8 сбежали двое осужденных.