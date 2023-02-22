«Сибирь – Арена» готовится к получению разрешения на проведение матчей КХЛ

Фото: Густаво Зырянов

На многофункциональной ледовой арене завершается тестирование всех систем. Накануне на объекте работала комиссия КХЛ по инспектированию ледовых арен, и это не последний её визит. В планах — проведение тренировочного и тестового матчей.

Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов отметил, что дату первых игр профессиональных команд со зрителями на ледовой арене назначат с учётом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков.

«Сегодня наша задача привести все спортивные технологии в соответствие с регламентом КХЛ. Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определён тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учётом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион», — сказал министр.

Сегодня на «Сибирь-Арене» завершены пусконаладочные работы системы звукоусиления, заливка всех слоев льда на основном поле, а также нанесена подлёдная реклама. Ледовое покрытие полностью готово к хоккейным матчам. Кроме того, на арене протестировали работу бличеров, акустических панелей и системы спортивного освещения ледовой площадки, телевизионных систем, системы «видеогол», систем медицинского сопровождения. Сейчас завершается сборка мебели в холлах и спортивном блоке, а работа клининговых служб не останавливается ни на минуту.

Обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ — это получение лицензии КХЛ. Получение лицензии КХЛ – это обязательное условие для проведения хоккейных матчей КХЛ и МХЛ. Главная цель таких проверок — анализ того, насколько спортивный объект соответствует требованиям технических регламентов лиг. В итоге выявляются замечания и рекомендации, которые должны быть устранены до начала официальных игр.