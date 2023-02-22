Спортсменка из Самары завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пулевой стрельбе

Фото: Стрелковый союз России

В соревнованиях участвовали 425 стрелков из 43 регионов России. В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров Анна Тимофеева из Самары завоевала серебряную медаль.

Жительница Самары Анна Тимофеева приняла участие в чемпионате России по пулевой стрельбе в Ижевске. Девушка в финале среди женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров завоевала серебряную медаль, пишет sovainfo.ru.

Всего в соревнованиях приняли участие 425 стрелков из 43 регионов России и команда Белоруссии. В стрельбе среди женщин с 25 метров из малокалиберного стандартного пистолета — участвовали 44 спортсменки.

Единственная представительница Самарской области Анна Тимофеева показала второй результат, став серебряным призером. В матче за золотую медаль с выбыванием она уступила только Дарье Сироткиной из Москвы. Третье место заняла двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина из Омска.

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