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Спортсменка из Самары завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пулевой стрельбе

Фото Спортсменка из Самары завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пулевой стрельбе
Фото Спортсменка из Самары завоевала серебряную медаль на чемпионате России по пулевой стрельбе

Фото: Стрелковый союз России

В соревнованиях участвовали 425 стрелков из 43 регионов России. В стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров Анна Тимофеева из Самары завоевала серебряную медаль.

Жительница Самары Анна Тимофеева приняла участие в чемпионате России по пулевой стрельбе в Ижевске. Девушка в финале среди женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров завоевала серебряную медаль, пишет sovainfo.ru.

Всего в соревнованиях приняли участие 425 стрелков из 43 регионов России и команда Белоруссии. В стрельбе среди женщин с 25 метров из малокалиберного стандартного пистолета — участвовали 44 спортсменки.

Единственная представительница Самарской области Анна Тимофеева показала второй результат, став серебряным призером. В матче за золотую медаль с выбыванием она уступила только Дарье Сироткиной из Москвы. Третье место заняла двукратная олимпийская чемпионка Токио Виталина Бацарашкина из Омска.

Напомним, в Новосибирске может состояться молодежный чемпионат мира по хоккею.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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