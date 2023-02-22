Стриптиз, болгарка и новые стойки: мужчины назвали подарки, о которых они мечтают на 23 Февраля

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Популярный сервис SuperJob.ru. ежегодно проводит предпраздничные опросы о самых желанных подарках к 23-му февраля. Лидерами нынешнего опроса стали денежные презенты, а также любовь и внимание. О самых оригинальных мужских мечтах читайте ниже.

В предпраздничных опросах, как правило, принимают участие от полутора и более тысяч российских мужчин старше 18 лет. Большинство из них (11 %) рассчитывают получить в День Защитников Отечества наличные купюры в конверте или денежные сертификаты, уверяют организаторы социального исследования.

Чуть меньшее количество (7%) опрошенных грезят о повышенной порции женской любви и внимания в праздничный день. Наравне с ними и в том же количестве респондентов (7%) ожидают презент в виде мотоцикла или автомобиля.

Остальные голоса распределились равномерно (по 4 % каждый) между презентами в виде бытовой техники, парфюмерии, спортивной или туристической экипировки, дорогого алкоголя и инструментов.

Были и те, кто пожелал получить в подарок свободное время или сюрприз. И тут мнения мужчин разделились: одни воображают сюрприз в виде стриптиза, другие не прочь обновить дорогостоящие запчасти на любимом авто, в частности стойки.

Четыре «мужских» выходных

Что касается способа проведения затяжных выходных дней в честь государственного праздника, то больше половины опрошенных российских мужчин планируют провести их дома с семьёй. Четверть из них обязательно посетят корпоративную вечеринку с коллегами. Девятнадцать процентов респондентов проведут четыре выходных дня в мини-путешествии и обязательно посетят ночной клуб или ресторан, гласят итоги социального опроса банка «Русский стандарт».

Полезные подарки

Их планируют подарить своим мужчинам более 60 % опрошенных россиянок. 20 % подарят деньги или подарочные карты, а 16 % решили преподнести «запоминающийся подарок для души».