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«Уехал кормить собаку»: в Новосибирске три недели ищут 26-летнего Алексея Молчана

Фото «Уехал кормить собаку»: в Новосибирске три недели ищут 26-летнего Алексея Молчана
Фото «Уехал кормить собаку»: в Новосибирске три недели ищут 26-летнего Алексея Молчана

Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске три недели ищут пропавшего мужчину, который уехал в частный дом кормить собак.

В Новосибирске 2 февраля исчез 26-летний Алексей Молчан. Об этом сообщили в "ЛизаАлерт" Новосибирской области.

Как уточнили волонтеры, вечером он уехал кормить собак и не вернулся домой. Сам мужчина проживает в Ленинском районе города.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, в спортивное трико с белыми полосами по бокам. На ногах были черные кроссовки.

Алексей ростом 170 см, волосы черные, глаза карие.

Если вы имеете информацию о местонахождении Молчана Алексея, то сообщите по номеру: 8(800)7005452 или 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске с 5 февраля ищут 18-летнего парня.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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