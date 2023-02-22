«Уехал кормить собаку»: в Новосибирске три недели ищут 26-летнего Алексея Молчана

Фото: ЛизаАлерт НСО
В Новосибирске три недели ищут пропавшего мужчину, который уехал в частный дом кормить собак.
В Новосибирске 2 февраля исчез 26-летний Алексей Молчан. Об этом сообщили в "ЛизаАлерт" Новосибирской области.
Как уточнили волонтеры, вечером он уехал кормить собак и не вернулся домой. Сам мужчина проживает в Ленинском районе города.
В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, в спортивное трико с белыми полосами по бокам. На ногах были черные кроссовки.
Алексей ростом 170 см, волосы черные, глаза карие.
Если вы имеете информацию о местонахождении Молчана Алексея, то сообщите по номеру: 8(800)7005452 или 112.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске с 5 февраля ищут 18-летнего парня.
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