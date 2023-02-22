В 2023 году нефтетранспортники Западной Сибири проведут более 1700 учебных тренировок

Фото: Транснефть

Одна из них состоялась в конце февраля на подводном переходе магистрального нефтепровода Анжеро-Судженск — Красноярск через реку Чулым. Во время планового комплексного учебно-тренировочного занятия (КУТЗ) сотрудники компании «Транснефть — Западная Сибирь» отработали несколько сценариев устранения нештатных ситуаций.

Всего к учению были привлечены порядка 90 человек и более 20 единиц автомобильной и специальной техники. Со всеми поставленными задачами участники справились, продемонстрировали оперативность, четкость взаимодействия, готовность к нестандартному развитию нештатных ситуаций.

В ходе учебной тренировки также были успешно отработаны сценарии нештатных ситуаций, связанные с отказами энергетического, механо-технологического оборудования и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Кроме того, во время тренировки работники смогли проверить свои навыки по оказанию первой помощи пострадавшим.

По легенде учения автоматизированная система контроля параметров работы зафиксировала изменение внутритрубного давления на подводном переходе магистрального нефтепровода Анжеро-Судженск — Красноярск через реку Чулым в Красноярском крае. Оператор в режиме телеуправления «остановил» транспортировку нефти. По итогам осмотра подводного перехода был выявлен «выход нефти» на водную поверхность. В кратчайшие сроки патрульная группа оповестила оператора Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции о нештатной ситуации, обозначила место инцидента сигнальными лентами, выставила предупреждающие знаки.

Работы по локализации и ликвидации проводились на двух рубежах. Вниз по течению реки были развернуты и установлены зимние боновые заграждения общей длиной более 700 метров. Для сбора «нефти» были использованы нефтесборщики и специализированные сорбенты. В постоянном режиме сотрудники аналитической лаборатории проводили экомониторинг состояния окружающей среды, отбирали пробы воды и атмосферного воздуха.

«В нашей компании вопросы промышленной, пожарной и экологической безопасности находятся на особом контроле. Проведение учебных тренировок служит хорошей практикой для проверки профессиональных навыков персонала, отработки технологии аварийно-восстановительных работ на опасных производственных объектах. Только в 2023 году в регионах присутствия запланировано провести более 1,7 тысячи УТЗ, больше всего в Омском филиале предприятия», — отметил заместитель генерального директора по эксплуатации Виталий Алёшин