В Бразилии родилась девочка с хвостиком длиной 6 сантиметров

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В Бразилии у новорожденной девочки медики обнаружили шестисантиметровый хвостик.

Бразильские врачи обнаружили у новорожденной девочки хвостик длиной 6 сантиметров. Отросток был покрыт кожей, в нем были нервные окончания и кровеносные сосуды, мышцы, но костей или хрящей не было. Хирурги не стали ждать, и сразу удалили хвост у малышки, пишет RuNews24.ru.

Специалисты предполагают, что на этапе формирования у плода произошло расщепление позвоночника, что и привело к появлению отростка, растущего вверх.

Случай описали в «Журнале детской хирургии», назвав дефект девочки «ложным человеческим хвостом».

Напомним, в Новосибирской области новорожденных будут проверять на 36 наследственных болезней.