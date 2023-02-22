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В Новосибирске черные ритуальщики навязывают жителям похоронные услуги

Фото В Новосибирске черные ритуальщики навязывают жителям похоронные услуги
Фото В Новосибирске черные ритуальщики навязывают жителям похоронные услуги

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

В Новосибирске похоронный дом "ИМИ" сообщил о новых жертвах черных ритуальщиков.

В Новосибирске недобросовестные ритуальные агенты, не принадлежащие к квалифицированным похоронным домам, незаконно получают данные об умерших. Такое заявление сделали в пресс-службе похоронного дома «ИМИ».

Основанием для такого заявления послужила смерть отца директора сети ритуальных агентств Оксаны Никоновой в феврале 2023 года. Женщина сообщила о смерти в полицию и врачам — и через 6 минут ей стали звонить люди, представляющиеся ритуальными агентами, и предлагали организовать похороны.

Когда дочь погибшего сказала черному ритуальщику, что обратится в полицию из-за звонка, нарушающего её права, тот заявил, что наказать его невозможно.

Представители похоронного дома «ИМИ» сообщают, что это распространенная ситуация. Для таких случаев в компании работает круглосуточная служба по номеру 063: к ритуальщикам можно обратиться даже ночью и вызвать на дом, но при этом квалифицированные специалисты не станут звонить первыми и настойчиво предлагать свои услуги.

Ранее Сиб.фм рассказывал о конфликте на рынке ритуальных услуг в Новосибирске. Коммерческая компания, которая специализируется на похоронном деле, хочет оформить собственность на здания, расположенные на одном из участков Заельцовского кладбища. Мэрия в продаже отказывает. Свое право на покупку казенной земли бизнесмены отстаивают в суде.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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