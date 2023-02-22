В Новосибирске экс-директора ЦЗВС Бочкарёва осудят за фиктивное трудоустройство четырёх человек

Фото: ЦЗВС

Экс-директор ЦЗВС в Новосибирске Владимир Бочкарёв три года платил зарплату себе и своим знакомым.

В Новосибирске дело бывшего директора Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарёва рассмотрят в суде. Он фиктивно трудоустроил четырёх своих знакомых и себя, и три года выплачивал зарплату, суммарно потратив на это более трёх миллионов рублей. Об этом сообщает «‎Коммерсантъ»‎.

По версии следствия, Бочкарёв в 2018 году заключил трудовые договоры с четырьмя сотрудниками. Они оформили трудовые карты и получили должности аналитика отдела хоккея с мячом, фигурного катания и керлинга, заливщика льда, а также инструктора-методиста отдела хоккея с шайбой. За эти три года никто из них не исполнял должностные обязанности, но зарплату они получали. Также за одного из сотрудников получал деньги и сам Владимир Бочкарёв.

Суммарный ущерб ЦЗВС превысил 3 миллиона рублей. Бочкарёва обвинили в растрате (ст. 160 УК РФ), а его знакомых заявили как соучастников.

В ходе расследования все фигуранты признали вину. Слушания по делу начались в Первомайском районном суде.

Напомним, Бочкарёва задержали и представили обвинение по этому делу в апреле 2021 года. Спустя несколько дней его арестовали на месяц.