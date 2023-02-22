В Новосибирске покажут на большом экране новый мультсериал для взрослых «Колдуй отсюда»

Телеканал 2х2

Новосибирск вошел в число городов, где покажут премьеру нового комедийного блокбастера для взрослых.

Онлайн-кинотеатр PREMIER совместно с телеканалом 2х2 начал показ нового мультсериала для взрослых «Колдуй отсюда». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анимационный сериал «Колдуй отсюда» от создателей «Нигдегорода» — это история о злоключениях волшебницы Мерлин, которая использует чёрную магию и чёрный юмор.

Ей придется восстановить отношения со старшим братом и вспомнить, что такое настоящая семья, чтобы противостоять непобедимой магической силе.

Создателей сериала — уроженцев Ижевска Евгения Огнева и Максима Конышева — вдохновила мифология Удмуртии, однако в «Колдуй отсюда» зритель также увидит и представителей других культур и религий мира.

Посмотреть комедийный блокбастер «Колдуй отсюда» на большом экране можно будет с 1 по 6 марта. Возрастные ограничения 16+.

Полный список городов, где можно увидеть мультсериал, а также ссылки на обязательную предварительную регистрацию, размещены на странице мероприятия.