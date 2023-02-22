В Новосибирске заморозили производство препарата против малярии

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Новосибирская компания «Сиббиотех» не получила инвестиции для производства препарата от малярии.

В Новосибирске заморозили производство противомалярийных препаратов. Причиной стал отказ европейского инвестора профинансировать компанию «Сиббиотех». Об этом 21 февраля сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

Проект «Сиббиотеха» работал за счет инвестиций от европейских партнёров. Контракт был заключен до пандемии COVID-19 в 2020 году.

По плану предполагалось, что компания выпустит около 12 тонн артемизинина и артемизининовой кислоты — эти препарату используются для лечения тропической малярии. В России случаи заболевания этой болезнью единичные, поэтому производство планировалось на экспорт, а на внутренний рынок компания готовилась выпускать антибиотики. Общий объём инвестиций оценивали в 1,7 миллиарда рублей.

В феврале стало известно, что компанию «Сиббиотех» хотят признать банкротом. Налоговая служба обратилась с таким запросом в Арбитражный суд НСО.