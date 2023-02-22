В Новосибирске женщина напала на семилетнего ребенка из-за перчаток

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске семилетний мальчик попал в травмпункт после избиения женщиной.

Во вторник, 21 февраля, а улице Красносельской женщина напала на семилетнего ребенка. Мать пострадавшего мальчика опубликовала видео с инцидентом в паблике в "ВК" "АСТ-54".

На кадрах видно, как женщина подзывает несовершеннолетнего, а потом резко хватает и начинает неоднократно кидать в сугробы.

По словам матери мальчика, все началось из-за игры с другими детьми.

"В ходе игры мальчишки забрали у её сына перчатки. Напоследок, она сказала моему сыну: ты пошутил, и я теперь тоже пошутила", — поделилась сибирячка.

Также, как она рассказала в соцсети, после избиения они обратились в травмпункт.

Как ранее писал Сиб.фм, в Октябрьском районе Новосибирска мать избила сына за отказ надеть куртку.