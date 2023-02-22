В Новосибирской области двое осужденных сбежали из колонии-поселения

Фото: ГУФСИН по НСо

В Новосибирской области разыскивают двоих осужденных, сбежавших из колонии.

В Новосибирске двое осужденных сбежали из колонии-поселения при исправительной колонии №2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Как уточнили в ведомстве, при проведении плановой проверки было выявлено отсутствие осужденных Пузикова Константина и Храмцова Владимира.

Уточняется, что Пузиков Константин проживал в городе Чулым. Осужден был по п.«Б» ч.2 ст.158, ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. (преступления против собственности).

Храмцов Владимир из поселка Ордынское. Отбывал наказание за преступления по ч.2 ст.159, п.«А», ч.2. ст.161, ч.5 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации. (преступления против собственности).

"В колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением. Помимо этого могут носить гражданскую одежду, могут иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовались разыскиваемые осужденные, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта", — пояснили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Если у вас есть какая та информация в отношении разыскиваемых, то позвоните в дежурную часть по номерам: 8-(383)-279-08-04, 8-(383)-279-03-30 или в отдел розыска: 8-(383)- 252-15-63, 8-923-731-32-33.