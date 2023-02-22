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Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года — онлайн-трансляция

Фото Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года — онлайн-трансляция
Фото Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля 2023 года — онлайн-трансляция

Фото Кремлин.ру, видео из группы "Первого канала" в "ВК"

Президент России Владимир Путин примет участие в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля 2023 года.

В среду, 22 февраля 2023 года, на стадионе Лужники в Москве пройдет патриотический митинг-концерт «Слава защитникам Отечества». Ожидается, что в мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

Концерт станет тематическим продолжением послания президента от 21 февраля 2023 года. Как сообщает ТАСС, в его приветственной речи прозвучат темы конституционных реформ и ядерного сдерживания США. Также концерт будет посвящён празднованию Дня защитника Отечества.

Начало концерта — в 19:00 по новосибирскому времени.

Полный список участников не оглашается, но известно, что выступят Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные, Зара, Хабиб, Евгений Кунгуров, Вероника Кожухарова, Марат Башаров, Руслан Алехно, иеромонах Фотий, группы "Пятеро", "ПослеZавтра", творческие коллективы и артисты из Донецкой и Луганской Народных Республик.

На концерте ожидается до 200 тысяч участников, в том числе молодежные и патриотические активисты.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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